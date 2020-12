Liberati i pescatori sequestrati 100 giorni fa, Conte e Di Maio in Libia. La gioia dei familiari: «Fine di un incubo» (Di giovedì 17 dicembre 2020) «I nostri pescatori sono liberi. Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari. Grazie all'Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 17 dicembre 2020) «I nostrisono liberi. Fra poche ore potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari. Grazie all'Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico...

mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - MonicaCirinna : Oggi liberati in Libia i nostri #pescatori siciliani, Oggi in #Senato voteremo il superamento dei decreti sicurezz… - salvosottile : Liberati i pescatori di Mazara del Vallo #mazara - sigeug : RT @La_manina__: Salvini sui #pescatori liberati in Libia: bisognava fare l'annuncio dopo il rientro. Detto da quello che anticipava su Tw… - MarracinoD : RT @francotaratufo2: Ecco cosa fa il Governo mentre Renzi fa i capricci !!! +++Libia ???? , Liberati i 18 pescatori di Mazara del Vallo sequ… -