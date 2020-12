Lazio – Napoli, in Tv e formazioni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lazio – Napoli è una delle gare valevoli per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. La partita si giocherà domenica 20 dicembre a partire dalle ore 20.45 e verrà trasmessa in diretta dallo stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile seguirla sui canali Sky Sport o sulla piattaforma streaming SkyGo. Lazio – Napoli, come si presentano le squadre? Lazio e Napoli si presentano a questa tredicesima giornata con due situazioni differenti alle spalle. I biancocelesti non sono nel loro periodo migliore: hanno cominciato la stagione in maniera altalenante e hanno perso molti punti utili per strada. Contro il Verona di Juric hanno incassato una pesante sconfitta e contro il Benevento sono riusciti a rimediare solo un pareggio. Simone Inzaghi e la sua squadra si devono preparare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 dicembre 2020)è una delle gare valevoli per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. La partita si giocherà domenica 20 dicembre a partire dalle ore 20.45 e verrà trasmessa in diretta dallo stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile seguirla sui canali Sky Sport o sulla piattaforma streaming SkyGo., come si presentano le squadre?si presentano a questa tredicesima giornata con due situazioni differenti alle spalle. I biancocelesti non sono nel loro periodo migliore: hanno cominciato la stagione in maniera altalenante e hanno perso molti punti utili per strada. Contro il Verona di Juric hanno incassato una pesante sconfitta e contro il Benevento sono riusciti a rimediare solo un pareggio. Simone Inzaghi e la sua squadra si devono preparare ...

