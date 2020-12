Incontro Conte-Renzi | fumata nera a Palazzo Chigi Ora Iv attende il premier

(Di giovedì 17 dicembre 2020). Si è concluso con un nulla di fatto, il faccia a faccia fra il presidente del Consiglio, Giuseppee la delegazione di Italia Viva guidata da Matteo. L', durato circa 40 minuti, è stato franco e cordiale, anche in virtù dei temi anticipati ieri dalla lettera che il senatore Matteoha inviato al presidente. Questo è quanto filtra da fonti dial termine dell'fra il capo del Governo e la delegazione di Italia viva guidata da. "Abbiamo ribadito al presidente del Consiglio che le questioni non sono gli incarichi o nuove formule di governo ma quelle che stanno nel nostro documento, la visione di Paese", ha ...

fattoquotidiano : LA VISPA TERESA L’incontro fra Conte e il nulla cosmico detto ossimoricamente Italia Viva è rinviato a data da des… - fattoquotidiano : Stamattina il presidente del Consiglio vedrà Renzi e la delegazione di Italia Viva, in un incontro dall’esito impre… - LegaSalvini : #SALVINI: 'SURREALE CHE IL PAESE SIA APPESO A CONTE-RENZI' - Fratzen13 : RT @GiancarloDeRisi: Le ultime parole famose di Conte: 'Oggi decidiamo sul Natale'. Ennesima presa in giro perché l'incontro, almeno fino a… - Mauro83464595 : RT @RadioSavana: Conte e Di Maio si inchinano dinanzi al sequestratore libico Haftar. Strette di mano, sorrisi e passerella finale! Pratica… -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro Conte

Dopo Italia viva anche Zingaretti rende note le richieste per la verifica: riforma fiscale progressiva per ridurree il carico sul ceto medio, tre mesi di ...È il giorno dell'incontro tra premier ed ex premier. Passaggio chiave ma inutile illudersi: non sarà un faccia a faccia a chiudere una ...