In Vacanza su Marte: l’apoteosi dei luoghi comuni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dal 13 Dicembre 2020 è trasmesso via streaming sulle piattaforme digitali il film In Vacanza su Marte. Si tratta del nuovo cinepanettone targato Neri Parenti con protagonisti Massimo Boldi e Cristian de Sica. Le avventure dei due comici si sposteranno sul pianeta Rosso. Equivoci, corna e segreti faranno da padrone in questo film che è fin troppo simile a quelli precedenti. In Vacanza su Marte: quali sono i problemi della pellicola? Il famoso detto dice: squadra che vince non si cambia. Ma siamo davvero sicuri che la coppia Boldi e De Sica possa dire ancora la sua? il film è un accozzaglia di luoghi comuni sviscerati nel peggiore dei modi. Infatti le problematiche non sono poche. Prima di tutto la questione dell’anzianità, nel film viene vista come una cosa sgradevole e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dal 13 Dicembre 2020 è trasmesso via streaming sulle piattaforme digitali il film Insu. Si tratta del nuovo cinepanettone targato Neri Parenti con protagonisti Massimo Boldi e Cristian de Sica. Le avventure dei due comici si sposteranno sul pianeta Rosso. Equivoci, corna e segreti faranno da padrone in questo film che è fin troppo simile a quelli precedenti. Insu: quali sono i problemi della pellicola? Il famoso detto dice: squadra che vince non si cambia. Ma siamo davvero sicuri che la coppia Boldi e De Sica possa dire ancora la sua? il film è un accozzaglia disviscerati nel peggiore dei modi. Infatti le problematiche non sono poche. Prima di tutto la questione dell’anzianità, nel film viene vista come una cosa sgradevole e ...

MoliPietro : In Vacanza su Marte: l’apoteosi dei luoghi comuni - teddybeatlesday : ieri '10 giorni con babbo natale' e oggi 'in vacanza su marte'.... i miei mi vogliono uccidere con questi cinepanettoni - BolzanLuca : Un film dove recitare è superfluo.. Inguardabile è dir poco. - clikservernet : In vacanza su Marte “supera” Tenet: Christian De Sica condivide il successo sui social - Noovyis : (In vacanza su Marte 'supera' Tenet: Christian De Sica condivide il successo sui social) Playhitmusic - -