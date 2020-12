Il made in Bergamo che fa bene all’ambiente

Ultime Notizie dalla rete : made Bergamo

L'Eco di Bergamo

Da anni al fianco di uno dei più grandi campioni della nostra epoca, Linda Raff è un architetto con la passione per... la moda!Dopo il primo singolo 'Aprile per sempre', Francesca Soliveri torna con 'La polenta', una canzone allegra, in dialetto bergamasco, tutta da ballare e cantare, per regalare un po' di spensieratezza in ...