Guenda Goria indignata chiede la squalifica di Filippo Nardi in difesa di sua madre e di tutte le donne (Di giovedì 17 dicembre 2020) E' ferita Guenda Goria per come Filippo Nardi si sta comportando nei confronti di sua madre ma in generale nei confronti delle donne all'interno della casa del GF VIP. Ne ha parlato in questi minuti anche con Gabriele Parpiglia sul profilo Instagram di Chi magazine, uniti contro il sessismo, con la richiesta al GF VIP della squalificazione di Nardi. Non si tratta di un'unica battuta e non solo nei confronti di Maria Teresa Ruta, nessun humor inglese ma un linguaggio che va fermato e condannato. "Da figlia sono indignata e dispiaciuta" Guenda si riferisce a tutte le parole di Filippo Nardi su sua madre ma anche alla reazione degli altri concorrenti ...

