Genitori e figli in tempi di Covid, un progetto pilota a Palermo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Palermo (ITALPRESS) – “Genitori e figli in tempi di Covid”. L’emergenza pandemica ha cambiato i rapporti all’interno delle famiglie che hanno dovuto far fronte ad un grande cambiamento: quello delle abitudini. L’isolamento forzato, lo smart working, l’uso massiccio dei device, fino alla ricerca di un nuovo spazio nel contesto familiare che spesso ha acutizzato tensioni e stati d’animo negativi. Questi i temi trattati nel progetto pilota, coordinato da Antonietta Passalacqua e Chiara Scauso, in partnership tra l’Ordine dei medici di Palermo, gli assessorati della Salute e della Formazione della Regione Siciliana e l’Ufficio scolastico regionale.“L’idea nasce da un’esigenza – ha sottolineato il presidente dell’Ordine dei medici di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 dicembre 2020)(ITALPRESS) – “indi”. L’emergenza pandemica ha cambiato i rapporti all’interno delle famiglie che hanno dovuto far fronte ad un grande cambiamento: quello delle abitudini. L’isolamento forzato, lo smart working, l’uso massiccio dei device, fino alla ricerca di un nuovo spazio nel contesto familiare che spesso ha acutizzato tensioni e stati d’animo negativi. Questi i temi trattati nel, coordinato da Antonietta Passalacqua e Chiara Scauso, in partnership tra l’Ordine dei medici di, gli assessorati della Salute e della Formazione della Regione Siciliana e l’Ufficio scolastico regionale.“L’idea nasce da un’esigenza – ha sottolineato il presidente dell’Ordine dei medici di ...

giovannivernia : Su @RaiUno c’è #wonder il film che tutti i genitori dovrebbero mostrare ai propri figli che vanno a scuola e che tu… - bladistic : @swamilee @robersperanza No, io non gli perdono che vieta a dei figli di vedere i genitori o i nipoti i nonni a Nat… - costantonio11 : #Gattuso che se la prende con l'arbitro per l'espulsione di #Insigne mi ricorda i genitori che se la prendono con i… - nestquotidiano : Genitori e figli in tempi di Covid, un progetto pilota a Palermo - IlModeratoreWeb : Genitori e figli in tempi di Covid, un progetto pilota a Palermo - -