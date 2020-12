Franco Locatelli | “Con i vaccini si partirà entro la fine dell’anno”

Leggi su newnotizie

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio superiore di sanità è ottimista sull’imminente inizio in Italia della campagna di vaccinazione anti Covid., presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del comitato tecnico scientifico, guarda in positivo sull’imminente inizio della campagna di vaccinazione in Europa e nel nostro Paese. Queste le principali dichiarazione rilasciate alla ‘Stampa’. L'articolo NewNotizie.it.