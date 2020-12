Francesco Monte verso il Grande Fratello Vip, lui non lo esclude (ma in una veste inedita) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Francesco Monte potrebbe rientrare al Grande Fratello Vip in un ruolo inedito: quello dell’ospite; però non un ospite in stile Giacomo Urtis (diventato poi concorrente dopo il mancato ingresso di Alex Di Giorgio), ma in stile Mario Balotelli. Presente a Casa Chi, a domanda diretta se rientrerebbe nella Casa, Francesco Monte ha risposto così (come riportato da Novella2000): “È un pensiero che non mi sono fatto. Ad oggi sono concentrato totalmente sulla musica. Sto continuando il progetto della scrittura del disco. Sto collaborando con tanta gente interessante e autori giovani. Non ho posto il pensiero di ritornare in un programma televisivo al di fuori di quello che ho fatto che è stato Tale e Quale Show. Io sono sempre stato coerente e ho sempre avuto questo atteggiamento già da Uomini ... Leggi su biccy (Di giovedì 17 dicembre 2020)potrebbe rientrare alVip in un ruolo inedito: quello dell’ospite; però non un ospite in stile Giacomo Urtis (diventato poi concorrente dopo il mancato ingresso di Alex Di Giorgio), ma in stile Mario Balotelli. Presente a Casa Chi, a domanda diretta se rientrerebbe nella Casa,ha risposto così (come riportato da Novella2000): “È un pensiero che non mi sono fatto. Ad oggi sono concentrato totalmente sulla musica. Sto continuando il progetto della scrittura del disco. Sto collaborando con tanta gente interessante e autori giovani. Non ho posto il pensiero di ritornare in un programma televisivo al di fuori di quello che ho fatto che è stato Tale e Quale Show. Io sono sempre stato coerente e ho sempre avuto questo atteggiamento già da Uomini ...

MondoTV241 : #FrancescoMonte potrebbe entrare al GF VIP? - andrewsword2 : RT @ScorpioAngel_: Capodanno in lockdown Hotel San Francesco al monte Napoli Che vista , con piscina 7 piano - LaSconosciuta8 : RT @ScorpioAngel_: Capodanno in lockdown Hotel San Francesco al monte Napoli Che vista , con piscina 7 piano - ScorpioAngel_ : RT @ScorpioAngel_: Capodanno in lockdown Hotel San Francesco al monte Napoli Che vista , con piscina 7 piano - francyriki : RT @BITCHYFit: Francesco Monte verso il Grande Fratello Vip, lui non lo esclude (ma in una veste inedita) -