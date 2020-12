"Ecomostro diffuso" in Calabria, 71 ville sequestrate e 67 indagati (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Un “Ecomostro diffuso”, così lo hanno definito gli inquirenti, composto da 71 immobili costruiti in piena zona demaniale, in uno degli scorci più belli e suggestivi della costa ionica catanzarese. L'operazione “Sea View” ha portato stamane al sequestro degli immobili e all'emissione di 67 avvisi di garanzia nei confronti di persone ritenute responsabili dei reati di impedimento dell'uso pubblico di spazio demaniale e invasione di terreni pubblici. L'indagine ha riguardato il territorio di Stalettì, e in particolare la zona di località Caminia, zona balneare frequentata dalla Catanzaro bene nei mesi estivi, ed è stata portata a termine dalla Guardia Costiera dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato e della Sezione di Polizia Giudiziaria - Aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica di Catanzaro, con il supporto dei ... Leggi su agi (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI - Un “”, così lo hanno definito gli inquirenti, composto da 71 immobili costruiti in piena zona demaniale, in uno degli scorci più belli e suggestivi della costa ionica catanzarese. L'operazione “Sea View” ha portato stamane al sequestro degli immobili e all'emissione di 67 avvisi di garanzia nei confronti di persone ritenute responsabili dei reati di impedimento dell'uso pubblico di spazio demaniale e invasione di terreni pubblici. L'indagine ha riguardato il territorio di Stalettì, e in particolare la zona di località Caminia, zona balneare frequentata dalla Catanzaro bene nei mesi estivi, ed è stata portata a termine dalla Guardia Costiera dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato e della Sezione di Polizia Giudiziaria - Aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica di Catanzaro, con il supporto dei ...

Sono 68 gli indagati accusati del reato di occupazione del demanio marittimo. Secondo i pm di Catanzaro si tratta «di un ecomostro diffuso che, nonostante sollecitazioni giudiziarie extrapenali e ...

VIDEO-Stalettì, sequestrate 71 villette costruite su demanio marittimo nella baia di Caminia

Operazione anti-abusivismo questa mattina nella baia di Caminia nel Comune di Stalettì. Sequestrate 71 villette ...

Sono 68 gli indagati accusati del reato di occupazione del demanio marittimo. Secondo i pm di Catanzaro si tratta «di un ecomostro diffuso che, nonostante sollecitazioni giudiziarie extrapenali e ...Operazione anti-abusivismo questa mattina nella baia di Caminia nel Comune di Stalettì. Sequestrate 71 villette ...