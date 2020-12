Cyberpunk 2077 dovrebbe ricevere una patch che risolve gran parte dei problemi. Ecco la data (Di giovedì 17 dicembre 2020) Molto è stato detto sull'uscita non propriamente stellare di Cyberpunk 2077: il gioco presenta gravi problemi per quanto riguarda le versioni PS4 e Xbox One e conseguentemente lo studio di sviluppo ha promesso, non solo patch in arrivo, ma anche rimborsi (che però a quanto pare non sembrano andare a buon fine per la maggior parte dei giocatori). Attualmente non sappiamo ancora niente di queste patch, ma secondo un memo interno a GameStop, una delle principali patch di Cyberpunk 2077 dovrebbe arrivare la prossima settimana il 21 dicembre. Apparentemente, i dipendenti di GameStop hanno trasmesso un promemoria interno, il quale afferma che questo aggiornamento sarà uno di quelli importanti. "CDP pubblicherà una ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 dicembre 2020) Molto è stato detto sull'uscita non propriamente stellare di: il gioco presenta graviper quanto riguarda le versioni PS4 e Xbox One e conseguentemente lo studio di sviluppo ha promesso, non soloin arrivo, ma anche rimborsi (che però a quanto pare non sembrano andare a buon fine per la maggiordei giocatori). Attualmente non sappiamo ancora niente di queste, ma secondo un memo interno a GameStop, una delle principalidiarrivare la prossima settimana il 21 dicembre. Apparentemente, i dipendenti di GameStop hanno trasmesso un promemoria interno, il quale afferma che questo aggiornamento sarà uno di quelli importanti. "CDP pubblicherà una ...

