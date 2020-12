Covid, sfuriata di Tom Cruise: la troupe mantenga le distanze sul set (Di giovedì 17 dicembre 2020) Due componenti della troupe che sta girando l’ultimo Mission Impossible erano davanti a uno schermo a meno di un metro di distanza fra loro. E questo ha innescato una sfuriata di Tom Cruise , il cui... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 17 dicembre 2020) Due componenti dellache sta girando l’ultimo Mission Impossible erano davanti a uno schermo a meno di un metro di distanza fra loro. E questo ha innescato unadi Tom, il cui...

sfiorata82 : RT @ParamountItalia: “Non ha reagito in modo eccessivo, perché è un problema” #GeorgeClooney #TomCruise - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “Non ha reagito in modo eccessivo, perché è un problema” #GeorgeClooney #TomCruise - ParamountItalia : “Non ha reagito in modo eccessivo, perché è un problema” #GeorgeClooney #TomCruise - _A_mors : Almeno Tom Cruise si arrabbia xkè i lavoratori della sua azienda non perdano il lavoro a causa delle norme anticovi… - Frankiessl1900 : The Sun ha pubblicato l'audio di una sfuriata di #TomCruise, attore e produttore di #MissionImpossible7 contro due… -

