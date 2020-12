Covid, Natale: Zaia chiude i confini comunali dalle 14 dal 19 dicembre al 6 gennaio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nell’attesa della riunione definitiva con i vertici del governo sugli spostamenti a Natale, Zaia si è portato avanti con un’ordinanza regionale che chiuderà i confini comunali dalle 14. La misura sarà valida da sabato 19 dicembre fino al 6 gennaio. “Non possiamo aspettare ancora, dobbiamo metterci in sicurezza”, ha spiegato il presidente della Regione Veneto in conferenza stampa. >> C’era o non c’era un piano segreto anti Covid? La guerra legale per capirlo è iniziata L’attesa della decisione di Conte Il presidente del Veneto Luca Zaia chiuderà i confini comunali dopo le ore 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio. Lo ha anticipato ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nell’attesa della riunione definitiva con i vertici del governo sugli spostamenti asi è portato avanti con un’ordinanza regionale cherà i14. La misura sarà valida da sabato 19fino al 6. “Non possiamo aspettare ancora, dobbiamo metterci in sicurezza”, ha spiegato il presidente della Regione Veneto in conferenza stampa. >> C’era o non c’era un piano segreto anti? La guerra legale per capirlo è iniziata L’attesa della decisione di Conte Il presidente del Veneto Lucarà idopo le ore 14 dal 19fino al 6. Lo ha anticipato ...

