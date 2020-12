Abusivismo, villette su demanio marittimo, 71 sequestri (Di giovedì 17 dicembre 2020) I carabinieri e la Guardia costiera hanno sequestrato su disposizione del gip, 71 villette costruite, secondo l’accusa, sul demanio marittimo a Caminia di Stalettì, nota località turistica del Catanzarese. Sono 68 gli indagati dalla Procura di Catanzaro per il reato di occupazione del demanio marittimo. Per i pm si tratta di “un ecomostro diffuso che, nonostante sollecitazioni giudiziarie extrapenali e penali meno invasive, continua ad ergersi sul demanio deturpando il paesaggio, impedendo l’uso pubblico dell’area, rivendicando, quasi arrogantemente, il diritto all’impunità”. La richiesta è firmata dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, dall’aggiunto Giancarlo Novelli e dal sostituto Graziella Viscomi ed è stata accolta dal gip Giulio De Gregorio. La vicenda delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 dicembre 2020) I carabinieri e la Guardia costiera hanno sequestrato su disposizione del gip, 71costruite, secondo l’accusa, sula Caminia di Stalettì, nota località turistica del Catanzarese. Sono 68 gli indagati dalla Procura di Catanzaro per il reato di occupazione del. Per i pm si tratta di “un ecomostro diffuso che, nonostante sollecitazioni giudiziarie extrapenali e penali meno invasive, continua ad ergersi suldeturpando il paesaggio, impedendo l’uso pubblico dell’area, rivendicando, quasi arrogantemente, il diritto all’impunità”. La richiesta è firmata dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, dall’aggiunto Giancarlo Novelli e dal sostituto Graziella Viscomi ed è stata accolta dal gip Giulio De Gregorio. La vicenda delle ...

AnsaCalabria : Abusivismo: villette su demanio marittimo, 71 sequestri. In nota località turistica Calabria per pm 'ecomostro diff… - ilquotidianoweb : Abusivismo in riva al mare, a Caminia nel Catanzarese sequestrate con ordine di sgombero 72 villette - PasqualePulito : Si scrive #Caminia, si legge #Italia. Grazie #Gratteri! #abusivismo -

Ultime Notizie dalla rete : Abusivismo villette Abusivismo: villette su demanio marittimo, 71 sequestri Agenzia ANSA Abusivismo: villette sul demanio marittimo, 71 sequestri

I carabinieri e la Guardia costiera hanno sequestrato su disposizione del gip, 71 villette costruite, secondo l'accusa, sul demanio ...

Abusivismo: villette su demanio marittimo, 71 sequestri

CATANZARO, 17 DIC - I carabinieri e la Guardia costiera hanno sequestrato su disposizione del gip, 71 villette costruite, secondo l'accusa, sul demanio marittimo a Caminia di Stalettì, nota località ...

I carabinieri e la Guardia costiera hanno sequestrato su disposizione del gip, 71 villette costruite, secondo l'accusa, sul demanio ...CATANZARO, 17 DIC - I carabinieri e la Guardia costiera hanno sequestrato su disposizione del gip, 71 villette costruite, secondo l'accusa, sul demanio marittimo a Caminia di Stalettì, nota località ...