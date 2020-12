A Chi l’ha visto la storia di Maicol abbandonato da sua madre commuove tutti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quando Veronica Briganti, la giornalista di Chi l’ha visto che ha seguito il caso, è arrivata a Livorno per raccogliere l’appello di un fratello che cercava sua sorella, non si aspettava di certo di trovare una storia così brutta e piena di cattiveria e dolore come quella che è poi stata raccontata nel programma di Rai 3. Un intreccio di pessime azioni, di violenza, di cattiveria inaudita che ha portato un uomo in carcere. Ma non solo. Mentre Gabriele si dovrà difendere in carcere per le accuse mosse da Valentina che non era scomparsa ma solo finita sotto la protezione delle forze dell’ordine intervenute per salvarle la vita, c’è anche una terza persona in questa vicenda, che dovrà dare da indagata, delle risposte. Questa persona è Patrizia, la donna vista sempre al fianco di Gabriele, che ha lasciato la Toscana alla volta della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quando Veronica Briganti, la giornalista di Chiche ha seguito il caso, è arrivata a Livorno per raccogliere l’appello di un fratello che cercava sua sorella, non si aspettava di certo di trovare unacosì brutta e piena di cattiveria e dolore come quella che è poi stata raccontata nel programma di Rai 3. Un intreccio di pessime azioni, di violenza, di cattiveria inaudita che ha portato un uomo in carcere. Ma non solo. Mentre Gabriele si dovrà difendere in carcere per le accuse mosse da Valentina che non era scomparsa ma solo finita sotto la protezione delle forze dell’ordine intervenute per salvarle la vita, c’è anche una terza persona in questa vicenda, che dovrà dare da indagata, delle risposte. Questa persona è Patrizia, la donna vista sempre al fianco di Gabriele, che ha lasciato la Toscana alla volta della ...

