5 colori che ci mettono di buonumore (sì, anche d’inverno) (Di giovedì 17 dicembre 2020) La pandemia ha portato una piccola rivoluzione anche nell’armadio: complici le tante ore passate a casa e il fatto che per molti l’ufficio si sia trasferito in salotto, in marzo abbiamo assistito all’esplosione del fenomeno loungewear, con la vendita di leggings, felpe e pantofole in decisa impennata. Se aver riscoperto il bello di abiti comodi e avvolgenti ha avuto molti pregi (stare tante ore seduti davanti al computer non è mai stato così confortevole), è vero anche che dopo molti mesi si inizia a percepire una certa stanchezza e mancanza d’ispirazione. Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 dicembre 2020) La pandemia ha portato una piccola rivoluzione anche nell’armadio: complici le tante ore passate a casa e il fatto che per molti l’ufficio si sia trasferito in salotto, in marzo abbiamo assistito all’esplosione del fenomeno loungewear, con la vendita di leggings, felpe e pantofole in decisa impennata. Se aver riscoperto il bello di abiti comodi e avvolgenti ha avuto molti pregi (stare tante ore seduti davanti al computer non è mai stato così confortevole), è vero anche che dopo molti mesi si inizia a percepire una certa stanchezza e mancanza d’ispirazione.

juventusfc : ...Paolo è un’intera generazione di juventini che ha esultato con lui, davanti a televisori che, mese dopo mese, di… - jazzydi52 : RT @ferrarisergio4: ho costruito una nuova scala, con gomitoli di mille colori, ma poeta a che serve, con lei salirò,là in alto, guarderò t… - Paru33071070 : RT @Giu_Fabiana: Il riflesso è per i colori quello che l'eco è per i suoni (Joseph Joubert) #Camogli_Porticciolo - kristienswaels1 : RT @EricaDoddo: Finché ci sarà l'autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo. (Vincent Van Gogh) ht… - Alice_Vogue_2nd : RT @EricaDoddo: Finché ci sarà l'autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo. (Vincent Van Gogh) ht… -

Ultime Notizie dalla rete : colori che I colori che stanno bene a tutti Proiezioni di Borsa 5 colori che ci mettono di buonumore (sì, anche d'inverno)

Ecco che indossare colori sgargianti finisce per avere un naturale effetto antidepressivo. Non temete, però, non c’è bisogno di vestirsi come Jojo Siwa, il segreto è puntare sulle tonalità giuste e ...

I colori del film «Trolls World Tour» vestono le PinKids

Nel corso della nuova stagione, le mele PinKids® vestiranno i colori del film Trolls World Tour, per accompagnare la propria crescita. Negli ultimi 5 anni il successo di PinKids® non si è affatto smen ...

Ecco che indossare colori sgargianti finisce per avere un naturale effetto antidepressivo. Non temete, però, non c’è bisogno di vestirsi come Jojo Siwa, il segreto è puntare sulle tonalità giuste e ...Nel corso della nuova stagione, le mele PinKids® vestiranno i colori del film Trolls World Tour, per accompagnare la propria crescita. Negli ultimi 5 anni il successo di PinKids® non si è affatto smen ...