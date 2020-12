Zurigo, è fatta per l’arrivo di Dzemaili (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'ex calciatore di Torino, Genoa, Parma e Bologna Blerim Dzemaili passa allo Zurigo. Manca ancora l'ufficialità, ma stando al quotidiano svizzero tedesco "Blick", il calciatore avrebbe trovato un accordo con lo Zurigo -riporta tio.ch-. Il presidente del club Ancillo Canepa e il giocatore dovrebbero firmare il contratto questa settimana. Ricordiamo che il centrocampista 34enne è cresciuto con la maglia dei tigurini, con cui ha vinto due campionati nazionali (2006 e 2007) e una Coppa Svizzera (2005). Nel suo palmares figurano anche due Coppe Italia con il Napoli (2012 e 2014), così come un campionato turco con il Galatasaray (2015). Dzemaili - 69 presenze con la selezione elvetica - era svincolato dal mese di ottobre dopo l'esperienza cinese con il Shenzhen. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'ex calciatore di Torino, Genoa, Parma e Bologna Blerimpassa allo. Manca ancora l'ufficialità, ma stando al quotidiano svizzero tedesco "Blick", il calciatore avrebbe trovato un accordo con lo-riporta tio.ch-. Il presidente del club Ancillo Canepa e il giocatore dovrebbero firmare il contratto questa settimana. Ricordiamo che il centrocampista 34enne è cresciuto con la maglia dei tigurini, con cui ha vinto due campionati nazionali (2006 e 2007) e una Coppa Svizzera (2005). Nel suo palmares figurano anche due Coppe Italia con il Napoli (2012 e 2014), così come un campionato turco con il Galatasaray (2015).- 69 presenze con la selezione elvetica - era svincolato dal mese di ottobre dopo l'esperienza cinese con il Shenzhen. ITA Sport Press.

