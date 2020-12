Torino: il figlio chirurgo è gay, padre assolda un uomo per “spezzargli le mani” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Da Torino la storia di un 40enne perseguitato dal padre per la sua omosessualità, fino al diabolico piano per punirlo e rovinargli la carriera. Il genitore avrebbe assoldato un uomo per “spezzargli le mani” perché gay, e impedirgli così di svolgere la sua professione di chirurgo. Ma il progetto sarebbe saltato con il dietrofront del picchiatore ingaggiato, e il caso sarebbe approdato in tribunale dopo la denuncia del figlio. Il figlio è omosessuale, padre paga un uomo per picchiarlo Non avrebbe sopportato di avere un figlio omosessuale, per questo, secondo la vicenda ricostruita dal quotidiano La Stampa e che arriva da Torino, avrebbe assoldato ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dala storia di un 40enne perseguitato dalper la sua omosessualità, fino al diabolico piano per punirlo e rovinargli la carriera. Il genitore avrebbeto unper “le” perché gay, e impedirgli così di svolgere la sua professione di. Ma il progetto sarebbe saltato con il dietrofront del picchiatore ingaggiato, e il caso sarebbe approdato in tribunale dopo la denuncia del. Ilè omosessuale,paga unper picchiarlo Non avrebbe sopportato di avere unomosessuale, per questo, secondo la vicenda ricostruita dal quotidiano La Stampa e che arriva da, avrebbeto ...

