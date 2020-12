Telegram down: la popolare applicazione ha smesso di funzionare (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In questi minuti anche Telegram è andato in down. La popolare applicazione sembra aver perso completamente le sue funzionalità: i dettagli. Se hai un account Telegram che, come molti, usi una volta ogni tanto forse ancora non te ne sei accorto. Eppure in questi minuti, la comunità di internet è in rivoluzione: Telegram ha smesso di funzionare. Ecco tutti i dettagli che conosciamo al momento sullo stop dell’applicazione di messaggistica istantanea che fa concorrenza a Whatsapp. Telegram down: l’applicazione ha smesso di funzionare, ecco il perché (fonte: Twitter)Da qualche minuto sembra essere impossibile mandare o ricevere messaggi tramite la nota ... Leggi su instanews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) In questi minuti ancheè andato in. Lasembra aver perso completamente le sue funzionalità: i dettagli. Se hai un accountche, come molti, usi una volta ogni tanto forse ancora non te ne sei accorto. Eppure in questi minuti, la comunità di internet è in rivoluzione:hadi. Ecco tutti i dettagli che conosciamo al momento sullo stop dell’di messaggistica istantanea che fa concorrenza a Whatsapp.: l’hadi, ecco il perché (fonte: Twitter)Da qualche minuto sembra essere impossibile mandare o ricevere messaggi tramite la nota ...

PiuUnitee : Ci mancava telegram in down! Amiche #rosmello mi mancate???????????? - r3mis__ : TELEGRAM FINALMENTE DOWN PORCODIO POSSO VIVERE UNA GIORNATA NORMALE - paceebestemmie : Ora quello schifoso di telegram è in down ma comunque se volete le info scrivetemelo perché se mettete solo like ho paura di scocciarvi ?? - Godopoli : Telegram down, pazzesco l'avvocato Da Ronch che riesce a farli fallire nel giro di qualche ora - cmercatoweb : ?? #Telegramdown, l'app non funziona: impossibile inviare e ricevere messaggi. Ecco cosa sta succedendo -