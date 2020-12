Stufa a pellet a prezzo conveniente, ma è una truffa: denunciato 22enne (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Baiano hanno denunciato un 22enne della provincia di Reggio Calabria ritenuto responsabile di truffa. L’indagine ha preso spunto dalla denuncia sporta da un uomo del posto che, in cerca di un buon affare, è stato attratto da un annuncio per la vendita di una Stufa a pellet pubblicato online: considerato l’ottimo prezzo, l’acquirente non aveva esitato a contattare telefonicamente l’inserzionista, sia per avere maggiori chiarimenti sul prodotto sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Sono state così fornite dettagliate spiegazioni che hanno conquistato la fiducia dell’interessato il quale non aveva esitato ad effettuare il pagamento di circa 400 euro mediante ricarica su ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Baiano hannoundella provincia di Reggio Calabria ritenuto responsabile di. L’indagine ha preso spunto dalla denuncia sporta da un uomo del posto che, in cerca di un buon affare, è stato attratto da un annuncio per la vendita di unapubblicato online: considerato l’ottimo, l’acquirente non aveva esitato a contattare telefonicamente l’inserzionista, sia per avere maggiori chiarimenti sul prodotto sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una. Sono state così fornite dettagliate spiegazioni che hanno conquistato la fiducia dell’interessato il quale non aveva esitato ad effettuare il pagamento di circa 400 euro mediante ricarica su ...

