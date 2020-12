Sanremo, Morgan: “Io fuori da gara per risibile scelta artistica” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Morgan fuori da Sanremo 2020 ma dentro al festival, visto che domani sarà nella giuria della finale di Sanremo Giovani. Mentre appare sempre più probabile – a quanto apprende l’Adnkronos – che nella lista dei 26 Big di Sanremo 2021 ci sarà Bugo, che l’anno scorso fu protagonista con l’ex Blue Vertigo di una clamorosa eliminazione, Morgan informa sui social di essere stato escluso dalla gara. Anche se il suo nome in gara non era entrato nei toto-nomi dei più avvertiti, proprio per il suo impegno di giurato nel programma AmaSanremo e nella finale di Sanremo Giovani, Morgan informa di essersi dunque presentato anche per la gara festivaliera e di essere stato fatto ... Leggi su funweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020)da2020 ma dentro al festival, visto che domani sarà nella giuria della finale diGiovani. Mentre appare sempre più probabile – a quanto apprende l’Adnkronos – che nella lista dei 26 Big di2021 ci sarà Bugo, che l’anno scorso fu protagonista con l’ex Blue Vertigo di una clamorosa eliminazione,informa sui social di essere stato escluso dalla. Anche se il suo nome innon era entrato nei toto-nomi dei più avvertiti, proprio per il suo impegno di giurato nel programma Amae nella finale diGiovani,informa di essersi dunque presentato anche per lafestivaliera e di essere stato fatto ...

