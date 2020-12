Roma-Torino | Giampaolo | “Momento difficile | dobbiamo dare una risposta importante”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Ho visto le loro partite, posso dire che rispetto a tutte quelle che abbiamo affrontato fino ad oggi ha le migliori doti nel possesso palla e non è una squadra codificata, nel senso che non dà grandi punti di riferimento. Hanno idee ben precise, hanno enormi mezzi tecnici. E’, maaffrontarla senza accettare passivamente il valore del nostro avversario”. Marcoha commentato così nella consueta conferenza stampa trasmessa sul canale tematico deli temi della vigilia del match complicatissimo in casa di unareduce dal recente 1-5 contro il Bologna. I piemontesi, invece, sono in crisi nera e probabilmente cambierà qualcosa nell’11 tipo per provare a invertire la tendenza: “Non si tratta di chi sta con chi. Il Toro è al di sopra degli interessi di ognuno di noi: ...