Oroscopo Branko 17 dicembre 2020

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ariete, Toro, Gemelli17 Ariete: Giornata in cui ti senti un po’ giù e hai bisogno di qualcuno a cui poter raccontare le tue preoccupazioni: ti senti un po’ frustrato perché ti sembra che nessuno si preoccupi per te, quando al contrario tu fai tanto per tutti. Ma non perdere tempo a compatirti, a breve troverai chi saprà darti tutta la sua attenzione e il suo aiuto.Toro 17: Cerca di essere ottimista, ma al contempo non divagare e non distrarti dagli impegni quotidiani. Serve impegno costante per cercare di superare le difficoltà, pensare positivo aiuta ma da solo non basta. Usa il buonsenso.Gemelli 17...