Nuovi incentivi auto 2021, ecco i fondi per elettriche, ibride e modelli Euro 6 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A novembre, avevamo parlato dell’arrivo di una conferma per Nuovi ecoincentivi per le auto green e di Nuovi fondi 2021 per sostenere gli acquisti e un settore produttivo fondamentale, quello delle auto. Oggi, la maggioranza di Commissione Attività Produttive alla Camera ha confermato con accordo il rifinanziamento dell’extra bonus per il 2021 per gli acquisti di veicoli elettrici, ibridi e anche per i modelli Euro sei, ovvero a motorizzazione termica. Come succede da moltissimi anni, per accedere a questi fondi insieme all’acquisto si dovrà procedere con la rottamazione dei modelli vecchi di almeno dieci anni. Nuovi incentivi ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) A novembre, avevamo parlato dell’arrivo di una conferma perecoper legreen e diper sostenere gli acquisti e un settore produttivo fondamentale, quello delle. Oggi, la maggioranza di Commissione Attività Produttive alla Camera ha confermato con accordo il rifinanziamento dell’extra bonus per ilper gli acquisti di veicoli elettrici, ibridi e anche per isei, ovvero a motorizzazione termica. Come succede da moltissimi anni, per accedere a questiinsieme all’acquisto si dovrà procedere con la rottamazione deivecchi di almeno dieci anni....

QuotidianPost : Nuovi incentivi auto 2021, ecco i fondi per elettriche, ibride e modelli Euro 6 - tvbusiness24 : ??#Mercato #auto, in arrivo nuovi incentivi da 3.500 euro. L’annuncio del capogruppo Pd in commissione Attività prod… - blogfp : In arrivo nuovi incentivi auto euro 6, da 3.500 euro - infoiteconomia : Incentivi auto: accordo per l’arrivo di nuovi fondi nel 2021 - fisco24_info : In arrivo nuovi incentivi auto euro 6, da 3.500 euro: Benamati (Pd), con rottamazione e 2000 euro sconto dal vendit… -