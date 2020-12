Nuoto, Assoluti Invernali Riccione. I big azzurri a caccia del tempo limite per la qualificazione olimpica (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono Assoluti strani, con la metà dei grandi protagonisti in vasca, quelli che si terranno da domani a Riccione. All’appello mancano atleti importanti, alcuni dei quali sono già qualificati per Tokyo 2021, vuoi per aver fatto segnare il tempo un anno fa, vuoi per essere stati inseriti nella famosa lista dei convocati da Cesare Butini ma si preannuncia comunque una tre giorni carica di significati, se non altro per la possibilità di vedere in una gara vera i big del Nuoto azzurro. All’appello mancheranno Fabio Scozzoli, Margherita Panziera, Gabriele Detti, Marco De Tullio e Simona Quadarella. Gabriele Detti e Marco De Tullio sono tra i nomi proposti dal Ct Cesare Butini per la convocazione diretta alle Olimpiadi. Margherita Panziera e Simona Quadarella sono già qualificate dallo scorso anno, Fabio Scozzoli si è dovuto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sonostrani, con la metà dei grandi protagonisti in vasca, quelli che si terranno da domani a. All’appello mancano atleti importanti, alcuni dei quali sono già qualificati per Tokyo 2021, vuoi per aver fatto segnare ilun anno fa, vuoi per essere stati inseriti nella famosa lista dei convocati da Cesare Butini ma si preannuncia comunque una tre giorni carica di significati, se non altro per la possibilità di vedere in una gara vera i big delazzurro. All’appello mancheranno Fabio Scozzoli, Margherita Panziera, Gabriele Detti, Marco De Tullio e Simona Quadarella. Gabriele Detti e Marco De Tullio sono tra i nomi proposti dal Ct Cesare Butini per la convocazione diretta alle Olimpiadi. Margherita Panziera e Simona Quadarella sono già qualificate dallo scorso anno, Fabio Scozzoli si è dovuto ...

