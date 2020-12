Milano anti-Covid, scatta il numero chiuso in Galleria Vittorio Emanuele (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le presenze nella Galleria Vittorio Emanuele di Milano saranno contingentate, con flussi obbligati di uscita. A stabilirlo è stato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, riunito oggi dal prefetto Renato Saccone per dettare le linee delle attività di controllo da attivare per tutto il periodo delle festività, fino al 6 gennaio, a Milano e provincia. Sono previsti inoltre presidi delle forze dell’ordine, con stazioni mobili nel centro della città, e più controlli negli esercizi pubblici per vigilare sul rispetto delle misure anti contagio. Come spiega una nota, il tema fondamentale è l’applicazione rigorosa delle norme anti-Covid sui due fronti principali di intervento: l’obbligo di indossare la mascherina e il rispetto delle ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le presenze nelladisaranno contingentate, con flussi obbligati di uscita. A stabilirlo è stato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, riunito oggi dal prefetto Renato Saccone per dettare le linee delle attività di controllo da attivare per tutto il periodo delle festività, fino al 6 gennaio, ae provincia. Sono previsti inoltre presidi delle forze dell’ordine, con stazioni mobili nel centro della città, e più controlli negli esercizi pubblici per vigilare sul rispetto delle misurecontagio. Come spiega una nota, il tema fondamentale è l’applicazione rigorosa delle normesui due fronti principali di intervento: l’obbligo di indossare la mascherina e il rispetto delle ...

fanpage : “Il rischio è oggettivo, in Lombardia la sanità è uno dei principali settori di investimento delle mafie”. La nostr… - LibriAmati : RT @Nero_Press: E se gli zombie invadessero #Milano? E se a difenderla ci fosse solo un gruppo di sociopatici #nerd e giocatori di ruolo? È… - Nero_Press : E se gli zombie invadessero #Milano? E se a difenderla ci fosse solo un gruppo di sociopatici #nerd e giocatori di… - infoitinterno : Milano vara le nuove norme anti-Covid: ecco il numero chiuso in Galleria Vittorio Emanuele, controlli nei… - FilippoSala3 : Genialata. L'assembramento (vero) si creerà all'ingresso. Ingressi contingentati in Galleria Vittorio Emanuele a Mi… -