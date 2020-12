Milan, Mirabelli: “Contento per il primo posto, è anche merito mio” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Massimiliano Mirabelli esulta per il Milan in vetta alla classifica della Serie A e si dà un pacca sulla spalla a qualche anno di distanza dal suo operato: “Sono felicissimo per come stanno andando le cose, già eravamo una delle squadre più giovani d’Europa e già ottenemmo il ritorno in Europa prima di essere eliminati dall’Arsenal – ha detto ai microfoni di Lady Radio l’ex direttore sportivo del Milan – Già al primo anno con noi stava andando molto bene, sono felice per questi ragazzi straordinari e sono orgoglioso di aver messo un po’ di lavoro in questo gruppo due anni fa”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Massimilianoesulta per ilin vetta alla classifica della Serie A e si dà un pacca sulla spalla a qualche anno di distanza dal suo operato: “Sono felicissimo per come stanno andando le cose, già eravamo una delle squadre più giovani d’Europa e già ottenemmo il ritorno in Europa prima di essere eliminati dall’Arsenal – ha detto ai microfoni di Lady Radio l’ex direttore sportivo del– Già alanno con noi stava andando molto bene, sono felice per questi ragazzi straordinari e sono orgoglioso di aver messo un po’ di lavoro in questo gruppo due anni fa”. SportFace.

toniH2000 : @Fra29615307 @86_longo quando modric metteva i like ai post del Milan era già vostro, mirabelli che prova a prendere cr7, dai torna a cuccia - Bonaz54061306 : @CapitanoPaolo90 @Alemilanista86 @Rossonerosemper Peccato che io non abbia mai esaltato un giocatore di Mirabelli m… - ACMLenz : @vitoofwall82 Va beh ma quelli ci son sempre. C’è chi schifa Calha da sempre e non aspetta altro per criticare. Ci… - un_polle : @Andre_Dalma Quanto lo avrei voluto con Mirabelli, ma non si meritava di passare da toro di Cairo al Milan di yhongo, fassone e mirabelli - pisto_gol : @It_Tre Kessie è un mio pallino da quando era al Cesena e costava 800mila€: ma al Milan l’ha preso Mirabelli ( come Calhanoglu) -

