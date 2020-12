Meghan Markle | schiaffo all’etichetta reale | in pubblico così e il dettaglio “proibito” salta subito all’occhio

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo aver rivelato al mondo intero dell’aborto spontaneo avuto qualche mese fa, a sorpresaè apparsa in tv, sulla Cnn, per lo speciale “Heroes: An All-Star Tribute”, un omaggio a tutte le persone impegnate in prima linea contro la pandemia. La moglie di Harry, con cui da tempo ha iniziato una nuova vita oltreoceano, lontano dalla royal family, ha lanciato il suo messaggio a sostegno di chi ha lottato per combattere il Covid con un video registrato dove appare da sola. Al suo fianco non c’è Harry, ma di recente i due stanno lavorando separatamente, forse perché il Principe si sente a disagio accanto alla moglie, come hanno analizzato gli esperti di questioni reali. Per questo evento formale, comunque,è tornata a indossare gli abiti da Duchessa. (Continua dopo la foto)...