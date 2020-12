Lombardia: via libera al bilancio di previsione consiglio 2021-2023 (2) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Adnkronos) - Tra gli altri servizi consiliari, ha poi sottolineato Brianza, “mi fa piacere ricordare lo stanziamento di 75.000 euro per il piano delle ricerche e i 660.000 euro per i tirocini formativi e le borse di studio. Vorrei sottolineare l'impegno che il consiglio regionale ha preso e continua a sostenere nei confronti dei giovani, con l'obiettivo di avvicinarli sempre di più all'istituzione, facendo fronte a questi impegni economici tramite la riduzione dei propri costi della politica". Sono in corso le procedure per la selezione di giovani candidati per lo svolgimento di 36 tirocini curriculari ed extracurriculari presso la nostra sede di Milano e presso la sede di Bruxelles. Sempre in quest'ottica, è stato previsto anche per il triennio 2021-2022-2023 lo stanziamento per il rimborso spese forfettario a praticanti avvocati. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Adnkronos) - Tra gli altri servizi consiliari, ha poi sottolineato Brianza, “mi fa piacere ricordare lo stanziamento di 75.000 euro per il piano delle ricerche e i 660.000 euro per i tirocini formativi e le borse di studio. Vorrei sottolineare l'impegno che ilregionale ha preso e continua a sostenere nei confronti dei giovani, con l'obiettivo di avvicinarli sempre di più all'istituzione, facendo fronte a questi impegni economici tramite la riduzione dei propri costi della politica". Sono in corso le procedure per la selezione di giovani candidati per lo svolgimento di 36 tirocini curriculari ed extracurriculari presso la nostra sede di Milano e presso la sede di Bruxelles. Sempre in quest'ottica, è stato previsto anche per il triennio-2022-lo stanziamento per il rimborso spese forfettario a praticanti avvocati. ...

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-175). Eseguiti 16.276 tamponi, 1.656… - Italpress : Consiglio Lombardia, Via libera a bilancio di previsione 2021-23 - mariopaps : Covid-19: tamponi rapidi in arrivo nelle farmacie. Il via libera da una Circolare di Regione Lombardia “In consider… - LuceverdeMilano : #Milano #manifestazioni - ??domani #17dicembre: ???dalle ore 08:15 alle ore 14:00 ?? Via Galvani (adiacenze Palazz… - infomobilitaMi : [#Evento]??Domani #17dicembre, ore 8.15-14, presidio di manifestanti in via Galvani (adiacenze Palazzo Regione Lombardia) #Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia via Lombardia, via alla zona gialla: aprono bar, ristoranti e confini Corriere della Sera Lombardia: via libera al bilancio di previsione consiglio 2021-2023 (2)

(Adnkronos) - Tra gli altri servizi consiliari, ha poi sottolineato Brianza, “mi fa piacere ricordare lo stanziamento di 75.000 euro per il piano ...

Lombardia, presto addio alla ricette cartacee: in farmacia con un Sms

MILANO – Si avvicina sempre di più l’addio definitivo alle ricette cartacee. L’emergenza Covid-19 ha mostrato le potenzialità della tecnologia e i vantaggi della smaterializzazione. I cittadini potra ...

(Adnkronos) - Tra gli altri servizi consiliari, ha poi sottolineato Brianza, “mi fa piacere ricordare lo stanziamento di 75.000 euro per il piano ...MILANO – Si avvicina sempre di più l’addio definitivo alle ricette cartacee. L’emergenza Covid-19 ha mostrato le potenzialità della tecnologia e i vantaggi della smaterializzazione. I cittadini potra ...