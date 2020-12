L’Ifab dà il via libera: prorogata la norma sulle 5 sostituzioni (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Ifab ha dato il via libera alla proroga della norma che consente alle squadre di calcio di effettuare 5 sostituzioni nel corso di una partita. La decisione è stata prolungata fino al 31 dicembre 2021 per competizioni di livello nazionale e al 31 luglio 2022 per quelle internazionali. La modifica da parte dell’organismo che gestisce le regole del calcio a livello mondiale era stata resa necessaria in coincidenza con la ripresa dei campionati dopo lo stop alla competizioni dovuto all’esplosione della pandemia all’inizio dell’estate scorsa. La scelta è stata accolta in modo contrastante nell’ambiente proprio a causa dell’incidenza che può avere a seconda del potenziale tecnico dei vari club. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoha dato il viaalla proroga dellache consente alle squadre di calcio di effettuare 5nel corso di una partita. La decisione è stata prolungata fino al 31 dicembre 2021 per competizioni di livello nazionale e al 31 luglio 2022 per quelle internazionali. La modifica da parte dell’organismo che gestisce le regole del calcio a livello mondiale era stata resa necessaria in coincidenza con la ripresa dei campionati dopo lo stop alla competizioni dovuto all’esplosione della pandemia all’inizio dell’estate scorsa. La scelta è stata accolta in modo contrastante nell’ambiente proprio a causa dell’incidenza che può avere a seconda del potenziale tecnico dei vari club. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Fantacalcio : 5 sostituzioni fino al 2022: l'IFAB cambia le regole del calcio - UgoBaroni : RT @tuttosport: L'#Ifab ha deciso: via libera alle cinque sostituzioni per tutto il 2021 - CorriereQ : L’Ifab ha deciso: via libera alle cinque sostituzioni per tutto il 2021 - aripov_sarvar : RT @tuttosport: L'#Ifab ha deciso: via libera alle cinque sostituzioni per tutto il 2021 - FcInterNewsit : L'Ifab dà il via libera: le cinque sostituzioni saranno prorogate per tutto il 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ifab via Oltre 150 ore di live streaming, 60 eventi e 600 speaker e ospiti: il WMF saluta il 2020 con una tre giorni digitale e televisiva dedicata all'innovazione Fortune Italia