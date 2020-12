Juventus-Atalanta 1-1 Freuler risponde a Chiesa | Tabellino e Highlights

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Partita tesa con Ronaldo che sbaglia un rigore. Portieri quasi insuperabili1-1, Cronaca,ed– All’Allianz Stadium non si gioca una partita come le altre, perchéè ormai un big match a tutti gli effetti. Da una parte i bianconeri allenati da Andrea Pirlo vogliono proseguire il loro inseguimento al Milan capolista sfruttando lo scontro diretto di San Siro fra le rivali Inter e Napoli, dall’altra la Dea guidata da Gian Piero Gasperini vuole trovare una vittoria preziosa nel fortino dei campioni d’Italia, ...

La Juve pareggia in casa contro l’Atalanta per 1-1. Allo Juventus Stadium portieri grandi protagonisti e due bellissimi gol. E’ la Juventus a passare in vantaggio con Chiesa con un gran tiro da fuori, ...JUventus-Atalanta , secondo anticipo 12^ Giornata Seerie A finisce 1-1. Buona prestazione della Dea, con Gomez in campo nella ripresa. La Juve passa su una conclusione di Chiesa dal limite dell’area.