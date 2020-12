Inter-Napoli 1-0 | decide un rigore di Lukaku | poi super Handanovic Conte vola a -1 dal Milan

Inter : ?? | MAGLIA ?? Una maglia che ha percorso tutti gli anni 80 in una delle foto più famose della nostra storia ? Loth… - Inter : ?? | PANETTONE #InterNapoli, con Natale alle porte... Qui siamo nel 1984, a San Siro succedeva anche questo! Guard… - Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - finitoilgin : RT @FrankDeSboer: Inter-Fiorentina entra e cambia la partita Cagliari-Inter entra e cambia la partita Inter-Napoli entra e cambia la partit… - sscalcionapoli1 : Inter-Napoli 1-0, le pagelle: prova spettacolare e ko folle, azzurri condannati da episodi ed arbitro #InterNapoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Napoli

Scrive su Twitter il giornalista Carlo Alvino commentando la sconfitta del Napoli contro l'Inter: "#InterNapoli una serata maledetta come nelle migliori tradizioni di quando siamo di scena al Meazza.La ripresa L’Inter torna in campo con gli stessi undici titolari del primo tempo ma è il Napoli a prendere in mano le redini del gioco: al 54’ bella azione del Napoli con Lozano che recupera palla, ...