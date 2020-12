Governo | alta tensione Conte-Renzi La frecciata del premier

Leggi su improntaunika

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Redazione Ilbis è in bilico e si è in attesa dell’incontro tra ile il leader di Italia Viva Matteo, che nei giorni scorsi ha più volte minacciato di togliere il sostegno del partito all’esecutivo. Un vertice che era stato inizialmente fissato per martedì e poi rinviato a giovedì in quanto la ministra Teresa Bellanova, capodelegazione IV al, era impegnata a Bruxelles. In attesa dell’incontro, il presidente del Consiglio Giuseppeha parlato dell’ipotesi rimpasto intervenendo a “Accordi&Disaccordi” sul Nove: “Italia Viva è un compagno di viaggio. In questo momento sta sollevando dei problemi, sta rivendicando delle petizioni politiche, è importantissimo ritrovare chiarezza di intenti, condivisione di obiettivi e soprattutto grande ...