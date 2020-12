GFVip, Dayane e Rosalinda ai ferri corti: la lite (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda/Adua Del Vesco è tra i più forti di questo Grande Fratello vip. Le due amiche sono unite da un forte legame spesso preso anche di mira dagli altri componenti della Casa contrari soprattutto ad alcuni atteggiamenti della modella brasiliana. Dayane attacca Adua Molto spesso nelle ultime settimane il comportamento spesso scontante di Dayana Mello ha portato a diversi malumori all’interno della Casa. Se Adua resta spesso fuori da queste dinamiche finendo in mezzo alle discussioni a causa della sua forte amicizia con la modella, nelle scorse ore la lite si è fatta accesa proprio tra di loro. “Ti lasci troppo influenzare dalle persone“, dice con durezza Dayane Mello a Rosalinda mentre entrambe sono chiuse in sauna per un confronto. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il rapporto traMello e/Adua Del Vesco è tra i più forti di questo Grande Fratello vip. Le due amiche sono unite da un forte legame spesso preso anche di mira dagli altri componenti della Casa contrari soprattutto ad alcuni atteggiamenti della modella brasiliana.attacca Adua Molto spesso nelle ultime settimane il comportamento spesso scontante di Dayana Mello ha portato a diversi malumori all’interno della Casa. Se Adua resta spesso fuori da queste dinamiche finendo in mezzo alle discussioni a causa della sua forte amicizia con la modella, nelle scorse ore lasi è fatta accesa proprio tra di loro. “Ti lasci troppo influenzare dalle persone“, dice con durezzaMello amentre entrambe sono chiuse in sauna per un confronto. ...

