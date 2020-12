Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One avrebbe problemi legati alla CPU: la versione più stabile è PS4 Pro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Come abbiamo ripetuto più volte in questi giorni, Cyberpunk 2077 presenta molti problemi sulle console last-gen, inclusi crash e problemi di prestazioni. Mentre la stabilità può essere migliorata e i bug possono essere corretti, sembra che lo studio di sviluppo avrà difficoltà a far funzionare il gioco con prestazioni accettabili su PlayStation 4 e Xbox One. In una nuova analisi di Digital Foundry, è stato suggerito che è la CPU Jaguar last-gen la più probabile colpevole per gli enormi problemi di prestazioni. Ciò è reso chiaro dal fatto che Xbox Series S ha una GPU di potenza inferiore rispetto a Xbox One X, ma in realtà offre prestazioni più costanti. Riporta Digital Foundry: "PlayStation 5 esegue effettivamente il codice PlayStation 4 con un frame ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Come abbiamo ripetuto più volte in questi giorni,presenta moltisulle console last-gen, inclusi crash edi prestazioni. Mentre la stabilità può essere migliorata e i bug possono essere corretti, sembra che lo studio di sviluppo avrà difficoltà a far funzionare il gioco con prestazioni accettabili su PlayStation 4 eOne. In una nuova analisi di Digital Foundry, è stato suggerito che è la CPU Jaguar last-gen la più probabile colpevole per gli enormidi prestazioni. Ciò è reso chiaro dal fatto cheSeries S ha una GPU di potenza inferiore rispetto aOne X, ma in realtà offre prestazioni più costanti. Riporta Digital Foundry: "PlayStation 5 esegue effettivamente il codice PlayStation 4 con un frame ...

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077, i problemi su #PS4 e #XboxOne sarebbero legati alla CPU. - dottbibosaurus : @PlayStationIT con chi devo parlare per il rimborso di cyberpunk 2077? - Fra_Lu77 : in discesa anche la versione pc - infoitscienza : Cyberpunk 2077 rischia di rovinarci il Natale, facciamo in modo che non accada - DarioConti1984 : Cyberpunk 2077 e le difficoltà nei rimborsi: parla CD Projekt RED -