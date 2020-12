Cyberpunk 2077 per PS4 e Xbox One con bug e problemi? CD Projekt RED lo sapeva e non gliene importava (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le accuse a CD Projekt RED sulle versioni PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077 praticamente ingiocabili continuano ad oltranza ed ora c'è chi svela qualche scomodo retroscena. Sappiamo che dalla sua uscita, lo studio polacco sta cercando di porre rimedio ai bug e problemi che affliggono le versioni della generazione precedente di console e durante una conferenza, il co-CEO Adam Kici?ski ha assicurato di essere al lavoro su una serie di patch perché lo "hanno promesso ai giocatori". Ad ogni modo, secondo quanto riportato da Multiplayer, una fonte vicina allo studio afferma che in realtà CD Projekt RED era perfettamente a conoscenza dello stato pessimo delle versioni PS4 e Xbox One e non gliene importava, per questo alla stampa ha inviato ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le accuse a CDRED sulle versioni PS4 eOne dipraticamente ingiocabili continuano ad oltranza ed ora c'è chi svela qualche scomodo retroscena. Sappiamo che dalla sua uscita, lo studio polacco sta cercando di porre rimedio ai bug eche affliggono le versioni della generazione precedente di console e durante una conferenza, il co-CEO Adam Kici?ski ha assicurato di essere al lavoro su una serie di patch perché lo "hanno promesso ai giocatori". Ad ogni modo, secondo quanto riportato da Multiplayer, una fonte vicina allo studio afferma che in realtà CDRED era perfettamente a conoscenza dello stato pessimo delle versioni PS4 eOne e non, per questo alla stampa ha inviato ...

