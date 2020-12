Cyberpunk 2077 e la questione rimborsi: CD Projekt RED chiede ai giocatori su PlayStation di aspettare (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La situazione dei rimborsi per Cyberpunk 2077 diventa sempre più strana. Lo sviluppatore CD Projekt RED ora chiede agli utenti che giocano su PS4 e che vogliono ottenere un rimborso di non fare niente, almeno per ora. Ormai lo sanno anche i muri delle prestazioni scadenti del gioco su PS4 e Xbox One e CD Projekt RED, nel suo tweet di scuse, aveva affermato che i giocatori potevano chiedere dei rimborsi. Peccato però che sia Microsoft che soprattutto Sony, stanno ostacolando in tutti i modi questa pratica. In molti infatti si sono ritrovati con la richiesta bloccata o rifiutata per le motivazioni più disparate. Per essere precisi: Sony ad esempio vieta il rimborso se il gioco è già stato scaricato e giocato, mentre Microsoft lo consente ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La situazione deiperdiventa sempre più strana. Lo sviluppatore CDRED oraagli utenti che giocano su PS4 e che vogliono ottenere un rimborso di non fare niente, almeno per ora. Ormai lo sanno anche i muri delle prestazioni scadenti del gioco su PS4 e Xbox One e CDRED, nel suo tweet di scuse, aveva affermato che ipotevanore dei. Peccato però che sia Microsoft che soprattutto Sony, stanno ostacolando in tutti i modi questa pratica. In molti infatti si sono ritrovati con la richiesta bloccata o rifiutata per le motivazioni più disparate. Per essere precisi: Sony ad esempio vieta il rimborso se il gioco è già stato scaricato e giocato, mentre Microsoft lo consente ...

