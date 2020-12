Covid, Rezza: «Troppi morti, senza restrizioni costretti al lockdown», doccia fredda per le scuole (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «In questi due mesi dalla ripresa dell’attività dopo la pausa estiva abbiamo avuto una ripresa dell’epidemia imponente. Oggi abbiamo dei dati in qualche misura contrastanti, in quanto i positivi sono 14.844. Ieri erano circa 12mila ma erano stati fatti meno tamponi. Oggi i tamponi eseguiti sono 164.431. Oggi, quindi, siamo sotto il 10% per quanto riguarda il livello di positività». Così Gianni Rezza nel corso della conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica di Covid-19 nel nostro paese. Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute ha poi rimarcato: «Il dato dei morti è molto elevato, siamo ad 846 decessi. Ieri erano 491. Queste fluttuazioni sono dovute anche a problemi di segnalazione più o meno tempestiva dei decessi. È drammatico. E questo significa che il numero di persone che si è infettato ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) «In questi due mesi dalla ripresa dell’attività dopo la pausa estiva abbiamo avuto una ripresa dell’epidemia imponente. Oggi abbiamo dei dati in qualche misura contrastanti, in quanto i positivi sono 14.844. Ieri erano circa 12mila ma erano stati fatti meno tamponi. Oggi i tamponi eseguiti sono 164.431. Oggi, quindi, siamo sotto il 10% per quanto riguarda il livello di positività». Così Gianninel corso della conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica di-19 nel nostro paese. Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute ha poi rimarcato: «Il dato deiè molto elevato, siamo ad 846 decessi. Ieri erano 491. Queste fluttuazioni sono dovute anche a problemi di segnalazione più o meno tempestiva dei decessi. È drammatico. E questo significa che il numero di persone che si è infettato ...

