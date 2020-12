Covid, I malati di Sindrome di Down possono morire più facilmente (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Se si ammalano di coronavirus hanno una possibilità 10 volte maggiore di morire rispetto agli altri i pazienti affetti da Sindrome di Down. Lo studio delineato sull’American Journal of Medical Genetics e realizzato dall’Istituto superiore di Sanità e l’Università Cattolica ha mostrato che la mortalità per i pazienti di Coronavirus affetti da Sindrome di Down potrebbe essere 10 volte superiore. Non solo: lo studio dimostra anche che i pazienti hanno 5 volte le probabilità di finire in terapia intensiva rispetto agli altri pazienti. La Sindrome di Down è una condizione genetica caratterizzata dalla presenza di tre copie del cromosoma 21 (e per questo nota come Trisomia 21). I risultati di questo studio hanno portato un ovvia conclusione: se sia meglio ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Se si ammalano di coronavirus hanno una possibilità 10 volte maggiore dirispetto agli altri i pazienti affetti dadi. Lo studio delineato sull’American Journal of Medical Genetics e realizzato dall’Istituto superiore di Sanità e l’Università Cattolica ha mostrato che la mortalità per i pazienti di Coronavirus affetti dadipotrebbe essere 10 volte superiore. Non solo: lo studio dimostra anche che i pazienti hanno 5 volte le probabilità di finire in terapia intensiva rispetto agli altri pazienti. Ladiè una condizione genetica caratterizzata dalla presenza di tre copie del cromosoma 21 (e per questo nota come Trisomia 21). I risultati di questo studio hanno portato un ovvia conclusione: se sia meglio ...

