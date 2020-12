“Ci sono trucchi che lasciano un segno indelebile”: il video di Greenpeace sulle microplastiche contenute nel make-up (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mascara, rossetti, ciprie e fondotinta sono trucchi che si trovano comunemente nelle trousse, ma sono anche prodotti con l’utilizzo di ingredienti in plastica. Ingredienti invisibili, difficili (anzi, impossibili) da individuare a occhio nudo. L’unica possibilità è quella di informarsi ed essere consapevoli dei propri acquisti. Ecco perché Greenpeace mette a disposizione una guida, per aiutare a riconoscere gli ingredienti in plastica più utilizzati e, contemporaneamente, lancia un video spot realizzato dall’agenzia creativa DVL BBDO, diretto dal regista Matteo Rovere con la casa di produzione Groenlandia. Protagonista è l’attrice Greta Scarano. Il video ha lo scopo di denunciare e sensibilizzare il pubblico sul tema dell’inquinamento dei mari e del Pianeta, focalizzandosi proprio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Mascara, rossetti, ciprie e fondotintache si trovano comunemente nelle trousse, maanche prodotti con l’utilizzo di ingredienti in plastica. Ingredienti invisibili, difficili (anzi, impossibili) da individuare a occhio nudo. L’unica possibilità è quella di informarsi ed essere consapevoli dei propri acquisti. Ecco perchémette a disposizione una guida, per aiutare a riconoscere gli ingredienti in plastica più utilizzati e, contemporaneamente, lancia unspot realizzato dall’agenzia creativa DVL BBDO, diretto dal regista Matteo Rovere con la casa di produzione Groenlandia. Protagonista è l’attrice Greta Scarano. Ilha lo scopo di denunciare e sensibilizzare il pubblico sul tema dell’inquinamento dei mari e del Pianeta, focalizzandosi proprio ...

clikservernet : “Ci sono trucchi che lasciano un segno indelebile”: il video di Greenpeace sulle microplastiche contenute nel make-… - Noovyis : (“Ci sono trucchi che lasciano un segno indelebile”: il video di Greenpeace sulle microplastiche contenute nel make… - ilfattovideo : “Ci sono trucchi che lasciano un segno indelebile”: il video di Greenpeace sulle microplastiche contenute nel make-… - TikTok_it : Per la foto di Natale perfetta non ci sono trucchi difficili, solo semplici tutorial e lui ne sta realizzando tanti… - gioosw : ho comprato un nuovo coso per dividere i trucchi e sono stata un’ora a metterli in ordine assieme alle creme e ai g… -

Ultime Notizie dalla rete : sono trucchi “Ci sono trucchi che lasciano un segno indelebile”: il video di Greenpeace sulle microplastiche… Il Fatto Quotidiano Come far asciugare velocemente lo smalto: i trucchi da provare

Amate cambiare con una certa frequenza lo smalto ma avete sempre poco tempo per rimanere immobili ad aspettare che si asciughi? Niente panico, ...

Troppi videogiochi open world? Ecco i trucchi per finirli senza frustrazione

Solo quest’anno sono arrivati nelle librerie dei videogiocatori degli open world come Ghost of Tsushima, Watchdogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla e l’attesissimo Cyberpunk 2077. Che sia il Giappone ...

Amate cambiare con una certa frequenza lo smalto ma avete sempre poco tempo per rimanere immobili ad aspettare che si asciughi? Niente panico, ...Solo quest’anno sono arrivati nelle librerie dei videogiocatori degli open world come Ghost of Tsushima, Watchdogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla e l’attesissimo Cyberpunk 2077. Che sia il Giappone ...