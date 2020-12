Bret Easton Ellis commenta l' accordo tra Warner Bros e HBO Max | Il cinema è definitivamente morto ora

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Per, il 2020 ha segnato la morte definitiva del, lo scrittore ammette di aver visto serie tv di gran lunga migliori dei film di questa annata. Per lo scrittorel'trae HBO Max per far uscire i titoli di punta del 2021 in contemporanea in streaming e nelle sale segna la morte definitiva del. Lo scrittore americano, noto per le sue dichiarazioni al vetriolo, non le manda a dire e in un'intervista a RadioTimes fotografa la situazione attuale in piena emergenza sanitariando la decisione di. di applicare un'uscita ibrida/streaming a tutti i ...