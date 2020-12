Barbara D’Urso pronta a fidanzarsi e scendere in politica (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Importanti rivelazioni di Barbara D’Urso in un’intervista al settimanale “Oggi”. Fra i mille pretendenti e le tante volte che le hanno chiesto di candidarsi, ora si dice pronta a scegliere. La conduttrice ha spiegato che era di sinistra, votava per il partito comunista e ancora oggi è dalla parte del popolo: la rivelazione di scendere in politica è diventata subito trending topic. Barbara ha rivelato di essere pronta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Importanti rivelazioni diin un’intervista al settimanale “Oggi”. Fra i mille pretendenti e le tante volte che le hanno chiesto di candidarsi, ora si dicea scegliere. La conduttrice ha spiegato che era di sinistra, votava per il partito comunista e ancora oggi è dalla parte del popolo: la rivelazione diinè diventata subito trending topic.ha rivelato di essereArticolo completo: dal blog SoloDonna

