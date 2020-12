Wanda Nara stuzzica i follower con una doccia bollente (Di martedì 15 dicembre 2020) Non c’è niente di meglio che una doccia bollente per scaldarsi in inverno. Lo sa bene Wanda Nara, che ne approfitta per far salire la temperatura anche sui social, regalando uno scatto ad alto tasso erotico, nuda sotto il getto d’acqua e con il seno in mostra. Una foto in bianco e nero che lascia a bocca aperta, con Wanda senza nulla addosso dietro al vetro un po’ appannato. Una posa seducente per la moglie di Mauro Icardi, che nasconde le sue grazie quel tanto che basta per aggirare la censura social, ma le scopre abbastanza da scatenare le fantasie dei follower. La Nara ha ormai abituato chi la segue suoi social alle sue foto provocanti, con le curve esplosive esibite senza pudore. La foto a cavallo senza nulla addosso l’ha messa al centro di una polemica con ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 15 dicembre 2020) Non c’è niente di meglio che unaper scaldarsi in inverno. Lo sa bene, che ne approfitta per far salire la temperatura anche sui social, regalando uno scatto ad alto tasso erotico, nuda sotto il getto d’acqua e con il seno in mostra. Una foto in bianco e nero che lascia a bocca aperta, consenza nulla addosso dietro al vetro un po’ appannato. Una posa seducente per la moglie di Mauro Icardi, che nasconde le sue grazie quel tanto che basta per aggirare la censura social, ma le scopre abbastanza da scatenare le fantasie dei. Laha ormai abituato chi la segue suoi social alle sue foto provocanti, con le curve esplosive esibite senza pudore. La foto a cavallo senza nulla addosso l’ha messa al centro di una polemica con ...

stanzaselvaggia : A me dispiace, ma è tutto profondamente sbagliato anche in questa difesa. Le parole sono importanti, altro che “puo… - Corriere : Wanda Nara fa causa a Luciana Littizzetto: «In tribunale per la sua battuta sessista» - buscaddu : RT @Giacinto_Bruno: Luciana Littizzetto dura risposta a Wanda Nara dopo le accuse sessismo - Giacinto_Bruno : Luciana Littizzetto dura risposta a Wanda Nara dopo le accuse sessismo - OnoMoreTime : RT @antoniopolito1: Non è sessismo, è solo micro-sessismo - -