Tutti a restituire la Legion d’Onore Bene | ma l’Italia è ben peggio di Macron se non ferma la vendita delle armi all’Egitto

Benissimo, Corrado Augias ha lasciato il segno restituendo la Legion d'Onore alla Francia dopo che l'Eliseo ha conferito il più alto riconoscimento del Paese al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Augias ha spiegato ieri di averlo fatto per rispetto di Giulio Regeni e per sottolineare la mancata collaborazione del governo egiziano alla ricerca della verità sull'omicidio, oltre alle continue violazioni dei diritti umani. A ruota anche l'ex sindaco di Bologna Sergio Cofferati, l'ex ministra Giovanna Melandri e la giornalista Luciana Castellina hanno preso la stessa decisione per contestare Macron, che tra l'altro, da parte sua, ha tentato vanamente di tenere sotto traccia il conferimento facendo sparire foto e video della cerimonia in onore di al-Sisi. Ha ragione Luciana Castellina quando scrive che la vicenda "costituisce un ...

