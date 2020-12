Trentino | valanga su Marmolada | distrutto un rifugio

Leggi su ck12

(Di martedì 15 dicembre 2020)su: fronte di neve di circa seicento metri ma per fortuna non era presente nessuno Screen videoCrolli sulle montagne innevate del versantedelladove una grandehaildi Pian dei Fiacconi e un impianto sciistico sopra passo Fedaia. La, il cui fronte è stato molto ampio, di circa 600 metri, si è staccata tra punta Rocca e punta Penia e ha centrato in pieno ilche si trova a oltre 2600 metri di quota, a monte dell’impianto di risalita. Il fatto è avvenuto ieri e non è stato notato immediatamente. Solo un elicottero in sorvolo sulla zona ha lanciato successivamente l’allarme. La squadra di alpini è intervenuta ...