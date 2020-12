Toti: “Vaccino obbligatorio? Non è scandaloso parlarne” (Di martedì 15 dicembre 2020) Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, a proposito della proposta di Walter Ricciardi sull’obbligatorietà del Vaccino per il personale socio sanitario Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 15 dicembre 2020) Lo ha detto Giovanni, presidente della Regione Liguria, a proposito della proposta di Walter Ricciardi sull’obbligatorietà delper il personale socio sanitario

MediasetTgcom24 : Covid, Toti: 'Vaccino obbligatorio per i medici? Non sarebbe uno scandalo' #COVID - BabboleoNews : #Covid, il consulente del Ministero della Salute Walter #Ricciardi si è detto a favore di “una forma di obbligo se… - bisagnino : Vaccino anti Covid obbligatorio per il personale sanitario? Toti: “Non sarebbe uno scandalo” - MikusRB : Vaccino anti #Covid, #Toti: 'Abbiamo frigoriferi a sufficienza, ma ne chiederemo altri'. Sono stracolmi di pesto per i selfie simpatici. - genesdegenes : RT @BabboleoNews: Le prime #dosi di #vaccino anti-#covid dovrebbero arrivare a metà gennaio anche in #Liguria, come assicurato dal #preside… -