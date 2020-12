Surface Duo: in arrivo in Europa nel 2021, ma non in Italia (Di martedì 15 dicembre 2020) Microsoft, tramite un post sul blog di Windows, ha annunciato che Surface Duo arriverà in alcuni mercati europei a inizio 2021, ma non in Italia. Annuncio Da quando abbiamo introdotto Surface Duo nell’agosto 2020, la gente ci ha chiesto quando avremmo reso disponibile questo dispositivo al di fuori degli Stati Uniti. Siamo lieti di condividere che all’inizio del 2021 offriremo Surface Duo in Canada, Regno Unito, Francia e Germania. Siamo entusiasti di condividere ulteriori informazioni all’inizio del 2021, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni. I mercati in cui Surface Duo, lo smartphone deual-screen di Microsoft, sarà commercializzato il prossimo anno sono i seguenti: Germania. Francia. Regno Unito. Canada. Cosa ne pensate? ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 15 dicembre 2020) Microsoft, tramite un post sul blog di Windows, ha annunciato cheDuo arriverà in alcuni mercati europei a inizio, ma non in. Annuncio Da quando abbiamo introdottoDuo nell’agosto 2020, la gente ci ha chiesto quando avremmo reso disponibile questo dispositivo al di fuori degli Stati Uniti. Siamo lieti di condividere che all’inizio deloffriremoDuo in Canada, Regno Unito, Francia e Germania. Siamo entusiasti di condividere ulteriori informazioni all’inizio del, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori informazioni. I mercati in cuiDuo, lo smartphone deual-screen di Microsoft, sarà commercializzato il prossimo anno sono i seguenti: Germania. Francia. Regno Unito. Canada. Cosa ne pensate? ...

alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: Microsoft porta Surface Duo in Europa, ma non Italia - WindowsBlogIta : Microsoft porta Surface Duo in Europa, ma non Italia - Plaffo : Surface Duo in arrivo in Europa nella primavera 2021? [AGGIORNAMENTO - x2] - alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: Surface Duo potrebbe sbarcare in Europa a febbraio ma non in Italia - WindowsBlogIta : Surface Duo potrebbe sbarcare in Europa a febbraio ma non in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Surface Duo Microsoft Surface Duo in Europa: ci siamo, ma… Telefonino.net Microsoft Surface Duo in Europa: ci siamo, ma...

Surface Duo è pronto a sbarcare in alcuni mercati europei, lo ha confermato ufficialmente Microsoft: purtroppo però, l'Italia non è nell'elenco. Surface Duo ufficialmente in Europa nel 2021?

Per scelta di Microsoft il nuovo Surface Duo è attualmente un'esclusiva degli Stati Uniti, lasciando molti fan delusi. Surface Duo è pronto a sbarcare in alcuni mercati europei, lo ha confermato ufficialmente Microsoft: purtroppo però, l'Italia non è nell'elenco.Per scelta di Microsoft il nuovo Surface Duo è attualmente un'esclusiva degli Stati Uniti, lasciando molti fan delusi.