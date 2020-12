Sono 301 le donne migranti accolte dai centri anti-violenza D i Re

(Di martedì 15 dicembre 2020) ROMA – Sono ben 301 le donne migranti rifugiate e richiedenti asilo accolte tra il 2018 e il novembre 2020 nei 71 centri antiviolenza della rete D.i.Re che in 17 regioni italiane hanno partecipato al progetto ‘Leaving violence. Living safe‘ portato avanti dal 2017 in partnership con Unhcr, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, per migliorare la risposta alla violenza sessuale e di genere Sexual and Gender-Based Violence (Sgbv) subita da donne rifugiate e richiedenti asilo.

Dire

Tra 2018 e 2020 in 71 centri antiviolenza di 17 regioni; formate 50 mediatrici culturali. Il progetto portato avanti dal 2017 in partnership con Unhcr per migliorare la risposta alla violenza sessuale ...