“Si nascondono dietro i codici ateco e non capiscono che dietro i numerini ci sono famiglie disperate”

(Di martedì 15 dicembre 2020) Di seguito riportiamo una delle numerosissime lettere che stiamo ricevendo. Moltissime persone, imprenditori e lavoratori,state abbandonate dal governo in balia di grosse difficoltà economiche. Dai piani alti questo non lo vedono (o non lo vogliono vedere), prestano ascolto solo alle regole folli della gabbia europea. Stanno impoverendo l’Italia. Ci scrive Luana Maltese: “Salve le scrivo dalla Sicilia.una partita iva aperta nel 2006, con tanti dipendenti e quattro punti vendita, codice471990 bazar turistico (settore in crisi), e uno ristorazione codice561090. Il codiceprincipale è il 471990 (bazar turistico), invece la ristorazione ha codicesecondario 561030. Mi trovo in Sicilia in zona prima arancione e ora gialla. Ho ottenuto il ...