Royal Family | Pippa Middleton in dolce attesa

Per la sorella di Kate si tratta del secondo figlio La stampa inglese ne è certa. Philippa, sorella della Duchessa di Cambridge, Kate sarebbe incinta per una seconda volta del marito James Matthew. Leggi anche: Eugenia di York è incinta: l'annuncio dellaLa coppia sarebbe molto felice come spiega "Page Six" la testata che ha condiviso per prima la notizia. La sorella di Kate è già mamma del piccolo Arthur ma la novità sarebbe stata accolta più che favorevolmente in un momento dove le good news scarseggiano. Per il momento si tratta solo di rumors e non sono arrivate conferme da parte della coppia. Coppia convolata a nozze nel 2017 e che attualmente vive a Londra ma che potrebbe cambiare abitazione per spostarsi vicino ai genitori della Duchessa di Cambridge.